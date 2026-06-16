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Иран — Новая Зеландия: прямой эфир, видеотрансляция онлайн матча ЧМ по футболу

В ночь на 16 июня сборные Ирана и Новой Зеландии встретятся в матче чемпионата мира по футболу.

Сборные Ирана и Новой Зеландии встретятся в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в ночь на вторник, 16 июня. Игра пройдет на арене «СоФи Стэдиум» в Лос-Анджелесе (США), стартовый свисток прозвучит в 4.00 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры Иран — Новая Зеландия можно следить в матч-центре на нашем сайте.

16 июн 04:00 Иран — Новая Зеландия _:_

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе турнира на нашем сайте.