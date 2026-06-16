Иран — Новая Зеландия: прямой эфир, видеотрансляция онлайн матча ЧМ по футболу

Сборные Ирана и Новой Зеландии встретятся в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в ночь на вторник, 16 июня. Игра пройдет на арене «СоФи Стэдиум» в Лос-Анджелесе (США), стартовый свисток прозвучит в 4.00 по московскому времени.