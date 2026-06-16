Австралийский судья Эванс — о своем жесте: «Это движение было непроизвольным, подсознательным тиком»

«Я хотел бы прояснить, что не делал намеренно никакого жеста или символа рукой, чтобы передать сообщение, принадлежность к какому-либо течению, игру или убеждение. Единственное объяснение, которое я могу предложить, заключается в том, что это движение было непроизвольным, подсознательным тиком, и в тот момент я не осознавал, что сделал его. Кадры, снятые позже во время матча, показали, что я многократно повторял это движение», — цитирует австралийца Sky Sports.