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Австралийский судья Эванс — о своем жесте: «Это движение было непроизвольным, подсознательным тиком»

Австралийский судья Шон Эванс прокомментировал свой жест, который он сделал во время представления арбитров ВАР перед матчем первого тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 Германия — Кюрасао (7:1).

Австралийский судья Шон Эванс прокомментировал свой жест, который он сделал во время представления арбитров ВАР перед матчем первого тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 Германия — Кюрасао (7:1).

Эванс показал жест рукой, который часть зрителей связала с символикой ультраправых движений.

Это расизм? Судья оказался в центре скандала после спорного жеста перед игрой Германии на ЧМ-2026.

«Я хотел бы прояснить, что не делал намеренно никакого жеста или символа рукой, чтобы передать сообщение, принадлежность к какому-либо течению, игру или убеждение. Единственное объяснение, которое я могу предложить, заключается в том, что это движение было непроизвольным, подсознательным тиком, и в тот момент я не осознавал, что сделал его. Кадры, снятые позже во время матча, показали, что я многократно повторял это движение», — цитирует австралийца Sky Sports.

Этот жест, напоминающий перевернутый знак «окей» используется в безобидной игре «кружок», но также применяется ультраправыми активистами, и в 2019 году Антидиффамационная лига добавила его в список символов ненависти.

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