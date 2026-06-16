Нападающий сборной Египта Абделькарим после матча с Бельгией: «Мы выложились на все сто»

Нападающий сборной Египта Хамза Абделькарим прокомментировал ничью с Бельгией (1:1) в матче первого тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
«В конце концов мы получили одно очко, но мы выложились на все сто. Мы знаем, что Бельгия — хорошая команда с качественными игроками, а атмосфера была великолепной, так что нам нужно поблагодарить болельщиков», — цитирует 19-летнего форварда сайт Международной федерации футбола.
Египет занимает первое место в таблице группы G ЧМ-2026 с одним очком.
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