Нападающий сборной Египта Абделькарим после матча с Бельгией: «Мы выложились на все сто»

«В конце концов мы получили одно очко, но мы выложились на все сто. Мы знаем, что Бельгия — хорошая команда с качественными игроками, а атмосфера была великолепной, так что нам нужно поблагодарить болельщиков», — цитирует 19-летнего форварда сайт Международной федерации футбола.