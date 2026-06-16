Вальверде признали лучшим игроком матча Саудовская Аравия — Уругвай

Полузащитник сборной Уругвая Федерико Вальверде был признан лучшим игроком матча первого тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 со сборной Саудовской Аравии (1:1).
27-летний хавбек нанес три удара по воротам, из них два — в створ. У него четыре точных паса в штрафную и 19 — в финальную треть.
День сенсационных ничьих на ЧМ: теперь Уругвай с трудом спас игру с Саудовской Аравией.
Вальверде сыграл свой четвертый матч на чемпионатах мира. Всего за сборную у него девять голов и две результативные передачи в 74 встречах.
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