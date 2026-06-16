Ларионов — о возможном допуске российских команд: «У меня есть оптимизм на этот счет»

«У меня есть оптимизм на этот счет. Любой спектакль без главного актера — не тот спектакль. А Россия — это всегда одна из главных сил в мировом хоккее. Она вносит свой характер, свои краски в игру, которую хотят видеть зрители. За счет таланта игроков, командной игры. И без нее крупные турниры становятся менее интересными», — цитируют Ларионова «Известия».