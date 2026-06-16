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Ларионов — о возможном допуске российских команд: «У меня есть оптимизм на этот счет»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов поделился мнением насчет возможного допуска российских команд до международных соревнований.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов поделился мнением насчет возможного допуска российских команд до международных соревнований.

«У меня есть оптимизм на этот счет. Любой спектакль без главного актера — не тот спектакль. А Россия — это всегда одна из главных сил в мировом хоккее. Она вносит свой характер, свои краски в игру, которую хотят видеть зрители. За счет таланта игроков, командной игры. И без нее крупные турниры становятся менее интересными», — цитируют Ларионова «Известия».

В марте 2026 года Федерация хоккея России обратилась в дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея с требованием немедленно снять отстранение, действующее с февраля 2022 года. Из-за запрета российские команды до сих пор не могут участвовать в международных соревнованиях.

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