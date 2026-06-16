На вратаря Кабо-Верде Возиньи после матча с испанцами подписались более четырех миллионов человек

У вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи продолжается взрывной рост подписчиков в соцсети после игры с Испанией (1:1) в матче первого тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
До игры на него были подписаны 46 тысяч человек. После матча с испанцами подписчиков уже 4,5 миллиона.
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40-летний Возинья в игре с Испанией отметился семью сэйвами. В общей сложности европейская команда нанесла 27 ударов в сторону ворот.
За сборную Кабо-Верде Возинья сыграл в 89 матчах, в которых пропустил 81 гол. В 36 встречах не пропустил голов. Он дебютировал на чемпионатах мира.
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