Источник: Ренар может возглавить сборную Туниса после отставки Лямуши на ЧМ-2026

Новым главным тренером сборной Туниса может стать Эрве Ренар, сообщил инсайдер Ромен Молина.
По данным источника, 57-летнему французу предложили проект, выходящий за рамки традиционного контракта главного тренера сборной, предоставив определенные гарантии.
Первая отставка на ЧМ! Тренер Туниса Лямуши уволен после 1:5 от Швеции.
Ренар ранее тренировал сборную Саудовской Аравии, женскую сборную Франции, сборные Марокко, Кот-д’Ивуара и Анголы, а также Замбии, Ганы и ряд клубов.
15 июня Тунисская федерация футбола объявила об увольнении главного тренера сборной Сабри Лямуши после поражения от Швеции (1:5) в матче первого тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
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