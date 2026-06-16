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Источник: Ренар может возглавить сборную Туниса после отставки Лямуши на ЧМ-2026

Новым главным тренером сборной Туниса может стать Эрве Ренар, сообщил инсайдер Ромен Молина.

Новым главным тренером сборной Туниса может стать Эрве Ренар, сообщил инсайдер Ромен Молина.

По данным источника, 57-летнему французу предложили проект, выходящий за рамки традиционного контракта главного тренера сборной, предоставив определенные гарантии.

Первая отставка на ЧМ! Тренер Туниса Лямуши уволен после 1:5 от Швеции.

Ренар ранее тренировал сборную Саудовской Аравии, женскую сборную Франции, сборные Марокко, Кот-д’Ивуара и Анголы, а также Замбии, Ганы и ряд клубов.

15 июня Тунисская федерация футбола объявила об увольнении главного тренера сборной Сабри Лямуши после поражения от Швеции (1:5) в матче первого тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

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