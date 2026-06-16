«Миннесота» обыграла «Портленд», Косу набрала 11 очков

«Миннесота» победила «Портленд» в домашнем матче регулярного чемпионата женской НБА — 107:74.
Самым результативным игроком встречи стала форвард «Миннесоты» Наташа Ховард — у нее 18 очков.
Российский форвард «Линкс» Анастастия Олаири Косу набрала 11 очков. Также у нее пять подборов и три передачи.
Женская НБА.
Регулярный чемпионат.
«Миннесота» — «Портленд» — 107:74 (35:21, 25:19, 25:19, 22:15).
М: Ховард (18 очков), Уильямс (16), Коффи (15).
П: Бухнер (10), Лейте (10), Энгстлер (9).
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