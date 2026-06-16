Вальверде — о матче Саудовская Аравия — Уругвай: «Мы сами все отдали. Нужно быть честными»

«Мы сами все отдали. Нужно быть честными. Мы подарили им первый тайм. Мы не играли так, как тренировались. Это не было тем, к чему мы стремились. Мы слишком торопились. Мы хотели выиграть матч уже в первую минуту. Иногда нужно немного больше терпения и просто играть в свою игру. Во втором тайме мы сильно прибавили», — цитирует 27-летнего футболиста AP.