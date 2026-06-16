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Иран сыграл вничью с Новой Зеландией, Мохеби из «Ростова» забил гол

Сборная Ирана сыграла вничью со сборной Новой Зеландии в матче первого тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 2:2.

Сборная Ирана сыграла вничью со сборной Новой Зеландии в матче первого тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 2:2.

16 июн 04:00 Иран — Новая Зеландия 2:2.

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