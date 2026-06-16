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Шесть дронов изъяли в Торонто рядом с местами проведения матчей ЧМ-2026

Во время массовых мероприятий, связанных с чемпионатом мира по футболу-2026, полиция Торонто активно пресекает несанкционированное использование дронов, сообщает CTV.

Во время массовых мероприятий, связанных с чемпионатом мира по футболу-2026, полиция Торонто активно пресекает несанкционированное использование дронов, сообщает CTV.

Правоохранители перехватили уже шесть беспилотных летательных аппаратов вблизи спортивных объектов.

Оператору одного из перехваченных беспилотников были предъявлены обвинения в нарушении действующих канадских авиационных правил. Мера призвана обеспечить безопасность массовых мероприятий и предотвратить возможные риски, связанные с неконтролируемым полетом дронов в городской черте.

Чемпионат мира-2026 стартовал 11 июня и продлится до 19 июля.

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