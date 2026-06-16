Шесть дронов изъяли в Торонто рядом с местами проведения матчей ЧМ-2026

Оператору одного из перехваченных беспилотников были предъявлены обвинения в нарушении действующих канадских авиационных правил. Мера призвана обеспечить безопасность массовых мероприятий и предотвратить возможные риски, связанные с неконтролируемым полетом дронов в городской черте.