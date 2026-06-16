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Муслера стал самым возрастным игроком в истории сборной Уругвая на чемпионатах мира

Вратарь Фернандо Муслера сыграл за сборную Уругвая в матче первого тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 со сборной Саудовской Аравии (1:1).

Вратарь Фернандо Муслера сыграл за сборную Уругвая в матче первого тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 со сборной Саудовской Аравии (1:1).

Как сообщает Международная федерация футбола, в возрасте 39 лет и 364 дней Муслера стал самым возрастным игроком, представлявшим Уругвай на чемпионатах мира, превзойдя предыдущий рекорд Диего Година более чем на три года.

Муслера дебютировал в национальной команде в октябре 2009 года. В 136 матчах он пропустил 137 голов, в 52 встречах сыграл на ноль.

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