Российских гребцов встретили в Москве после возвращения с чемпионата Европы

Россияне вернулись на родину из Португалии, где с 11 по 14 июня проходил чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ. Их встречали в московском аэропорту Внуково, сообщает ТАСС.
Сборная России, выступавшая в нейтральном статусе, заняла пятое место в неофициальном медальном зачете. В активе команды — две золотые (Захар Петров и Иван Штыль (каноэ-двойка, 500 метров), Сергей Свинарев (каноэ-одиночка, 200 метров)) и две серебряные награды (Захар Петров (каноэ-одиночка, 1000 м), Алексей Коровашков (каноэ-одиночка, 500 метров)).
В состав российской команды на чемпионат Европы вошли 25 спортсменов.
В 2024 году россияне и белорусы пропустили чемпионат Европы в чешском Рачице из-за отказа местных властей принять спортсменов.
Следующий крупный старт — чемпионат мира в польской Познани 26−30 августа 2026 года.
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