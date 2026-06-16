«Тур Швейцарии». 1-й этап. Гонщики проедут по маршруту с четырьмя подъемами

«Тур Швейцарии».
1-й этап.
Сондрио, Италия.
144 км.
Профиль/Карта.
Фавориты.
Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates — XRG).
Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin — Premier Tech).
Мауро Шмид (Швейцария, Team Jayco AlUla).
Ромен Грегуар (Франция, Groupama — FDJ United).
Ленни Мартинес (Франция, Bahrain — Victorious).
Брэндон Макналти (США, UAE Team Emirates — XRG).
Мэттью Бреннан (Великобритания, Team Visma | Lease a Bike).
Хонатан Нарваэс (Эквадор, UAE Team Emirates — XRG).
Мэттью Ричителло (США, Decathlon CMA CGM Team).
Примож Роглич (Словения, Red Bull — BORA — hansgrohe).
Жюлиан Алафилипп (Франция, Tudor Pro Cycling Team).
Александр Власов (Россия, Red Bull — BORA — hansgrohe).