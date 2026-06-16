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«Тур Швейцарии». 1-й этап. Гонщики проедут по маршруту с четырьмя подъемами

17 июня пройдет первый этап веломногодневки «Тур Швейцарии».

Источник: Спортс‘’

«Тур Швейцарии».

1-й этап.

Сондрио, Италия.

144 км.

Профиль/Карта.

Фавориты.

Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates — XRG).

Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin — Premier Tech).

Мауро Шмид (Швейцария, Team Jayco AlUla).

Ромен Грегуар (Франция, Groupama — FDJ United).

Ленни Мартинес (Франция, Bahrain — Victorious).

Брэндон Макналти (США, UAE Team Emirates — XRG).

Мэттью Бреннан (Великобритания, Team Visma | Lease a Bike).

Хонатан Нарваэс (Эквадор, UAE Team Emirates — XRG).

Мэттью Ричителло (США, Decathlon CMA CGM Team).

Примож Роглич (Словения, Red Bull — BORA — hansgrohe).

Жюлиан Алафилипп (Франция, Tudor Pro Cycling Team).

Александр Власов (Россия, Red Bull — BORA — hansgrohe).