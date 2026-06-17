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Ирак сравнял счет в матче ЧМ-2026 против Норвегии

Сборная Ирака отыгралась в матче 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Норвегии.

Сборная Ирака отыгралась в матче 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Норвегии.

На 39-й минуте первого тайма нападающий Айман Хуссейн головой замкнулд подачу Амира Аль-Аммари с левого фланга.