Ирак сравнял счет в матче ЧМ-2026 против Норвегии

Сборная Ирака отыгралась в матче 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Норвегии.
На 39-й минуте первого тайма нападающий Айман Хуссейн головой замкнулд подачу Амира Аль-Аммари с левого фланга.
Сборная Ирака отыгралась в матче 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Норвегии.
Сборная Ирака отыгралась в матче 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Норвегии.
На 39-й минуте первого тайма нападающий Айман Хуссейн головой замкнулд подачу Амира Аль-Аммари с левого фланга.