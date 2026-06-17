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Аргентина — Алжир, прямой эфир, видеотрансляция, смотреть онлайн матч ЧМ по футболу

Национальные команды Аргентины и Алжира встретятся в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 16 июня.

Национальные команды Аргентины и Алжира встретятся в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в ночь на среду, 17 июня. Игра пройдет на арене «Эрроухед Стэдиум» в Канзас-Сити, начало — в 4.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».

За основными событиями и результатом игры Аргентина — Алжир можно следить в матч-центре на нашем сайте.

17 июн 04:00 Аргентина — Алжир _:_

Аргентина и Алжир играют в группе J, где также выступают Австрия и Иордания.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике, в турнире участвуют 48 команд. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также лучшие восемь сборных из числа занявших третье место.

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.