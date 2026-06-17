Аргентина — Алжир, прямой эфир, видеотрансляция, смотреть онлайн матч ЧМ по футболу

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике, в турнире участвуют 48 команд. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также лучшие восемь сборных из числа занявших третье место.