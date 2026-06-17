Эстигор забил через 3 минуты после выхода на замену в матче Ирак — Норвегия

Сборная Норвегии увеличила преимущество в матче чемпионата мира-2026 против Ирака.
Норвежский защитник Лео Эстигор спустя 3 минуты после выхода на замену головой забил в ворота иракской команды после подачи Мартина Эдегора с углового.
Сборная Норвегии увеличила преимущество в матче чемпионата мира-2026 против Ирака.
Сборная Норвегии увеличила преимущество в матче чемпионата мира-2026 против Ирака.
Норвежский защитник Лео Эстигор спустя 3 минуты после выхода на замену головой забил в ворота иракской команды после подачи Мартина Эдегора с углового.