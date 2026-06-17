Холанн: «Мой первый гол был хорош, второй — еще лучше»

«Мой первый гол был хорош, второй — еще лучше, так что это фантастика, и я горжусь всеми игроками, что мы смогли хорошо начать ЧМ-2026. Однако мы знаем, что следующие игры будут еще сложнее, и нам придется играть еще лучше. От нас ожидали победы, и, к счастью, мы выиграли. Теперь все в Норвегии будут счастливы, и я надеюсь, что люди будут веселиться!» — приводит официальный сайт ФИФА слова Холанна.