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Австрия — Иордания: прямой эфир, видеотрансляция, смотреть онлайн матч ЧМ по футболу

17 июня сборные Австрии и Иордании сыграют в матче группового этапа чемпионата мира.

Сборные Австрии и Иордании сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года в среду, 17 июня. Игра будет проходить на арене «Левис Стэдиум» в Санта-Кларе (США), стартовый свисток прозвучит в 7.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу будут показывать каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

За основными событиями и результатом игры Австрия — Иордания можно следить в матч-центре на нашем сайте.

17 июн 07:00 Австрия — Иордания _:_

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике, в турнире участвуют 48 команд. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также лучшие восемь сборных из числа занявших третье место.