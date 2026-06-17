Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Австрия — Иордания: стартовые составы на матч ЧМ-2026

Сборные Австрии и Иордании назвали стартовые составы на матч 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

Сборные Австрии и Иордании назвали стартовые составы на матч 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

Австрия: Александр Шлагер, Штефан Пош, Давид Алаба, Филипп Линхарт, Филлипп Мвене, Ксавер Шлагер, Марсель Забитцер, Конрад Лаймер, Николас Зайвальд, Романо Шмид, Саша Калайджич.

Иордания: Язид Абулайла, Абдулла Насиб, Язан Аль-Араб, Мохаммад Абу Аль-Нади, Эхсан Хаддад, Нур Аль-Равабдех, Моханнад Абу Таха, Низар Аль-Рашдан, Али Ольван, Муса Аль-Таамари, Одех Фахури.

Игра пройдет на арене «Левис Стэдиум» в Санта-Кларе (США). Начало матча — 7.00 по московскому времени.

17 июн 07:00 Австрия — Иордания _:_