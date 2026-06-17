Скалони: «У меня нет слов, чтобы описать Месси»

"Знали, что нам придется бороться, потому что Алжир — команда, которая играет хорошо. Это был очень трудный матч, несмотря на окончательный счет. Первая игра всегда тяжелая, она каким-то образом влияет на команду. Неудача после нашей первой игры на ЧМ-2022 в Катаре все еще была в мыслях, но теперь этот результат дает нам душевное спокойствие в отношении того, что будет дальше.