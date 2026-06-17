«Тур Швейцарии». 2-й этап. Гонщики проедут по маршруту с набором высоты 2110 м

«Тур Швейцарии».
2-й этап.
Локарно — Локарно.
157,7 км.
Профиль/Карта.
Начало — 15.09 по московскому времени.
Общий зачет (после 1-го этапа).
1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates — XRG) — 3,28,37.
2. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education — EasyPost) — 2,22.
3. Андреа Баджоли (Италия, Lidl — Trek) — 2,39.
4. Илан Ван Вильдер (Бельгия, Soudal Quick-Step) — 4,16.
5. Матиас Вацек (Чехия, Lidl — Trek) — 4,16.
6. Брэндон Макналти (США, UAE Team Emirates — XRG) — 4,16.
7. Вилко Кельдерман (Нидерланды, Visma | Lease a Bike) — 4,16.
8. Мэттью Ричиттелло (США, UAE Team Emirates — XRG) — 4,18.
9. Феликс Гросшартнер (Австрия, Decathlon CMA CGM Team) — 4,43.
10. Эндрю Огаст (США, Netcompany INEOS) — 4,44.
11. Хонатан Нарваэс (Эквадор, UAE Team Emirates — XRG) — 4,44.
12. Тобиас Фосс (Норвегия, Netcompany INEOS) — 4,44.
13. Серхио Игита (Колумбия, XDS Astana) — 4,44.
14. Микель Ланда (Испания, Soudal Quick-Step) — 4,44.
15. Финли Пикеринг (Великобритания, Team Jayco AlUla) — 4,44…
78. Александр Власов (Россия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 21,25.