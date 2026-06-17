Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Тур Швейцарии». 2-й этап. Гонщики проедут по маршруту с набором высоты 2110 м

18 июня пройдет второй этап веломногодневки «Тур Швейцарии».

Источник: Спортс‘’

«Тур Швейцарии».

2-й этап.

Локарно — Локарно.

157,7 км.

Профиль/Карта.

Начало — 15.09 по московскому времени.

Общий зачет (после 1-го этапа).

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates — XRG) — 3,28,37.

2. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education — EasyPost) — 2,22.

3. Андреа Баджоли (Италия, Lidl — Trek) — 2,39.

4. Илан Ван Вильдер (Бельгия, Soudal Quick-Step) — 4,16.

5. Матиас Вацек (Чехия, Lidl — Trek) — 4,16.

6. Брэндон Макналти (США, UAE Team Emirates — XRG) — 4,16.

7. Вилко Кельдерман (Нидерланды, Visma | Lease a Bike) — 4,16.

8. Мэттью Ричиттелло (США, UAE Team Emirates — XRG) — 4,18.

9. Феликс Гросшартнер (Австрия, Decathlon CMA CGM Team) — 4,43.

10. Эндрю Огаст (США, Netcompany INEOS) — 4,44.

11. Хонатан Нарваэс (Эквадор, UAE Team Emirates — XRG) — 4,44.

12. Тобиас Фосс (Норвегия, Netcompany INEOS) — 4,44.

13. Серхио Игита (Колумбия, XDS Astana) — 4,44.

14. Микель Ланда (Испания, Soudal Quick-Step) — 4,44.

15. Финли Пикеринг (Великобритания, Team Jayco AlUla) — 4,44…

78. Александр Власов (Россия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 21,25.