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Лига наций (жен). Сербия сыграет с Италией, Бразилия встретится с Бельгией, Чехия против США, другие матчи

18 июня пройдут очередные матчи женской Лиги наций по волейболу.

Источник: Спортс‘’

Лига наций.

Женщины.

Пасиг, Филиппины.

Чехия — США — 11.00.

Сербия — Италия — 15.00.

Бангкок, Таиланд.

Украина — Польша — 13.00.

Таиланд — Болгария — 16.30.

Анкара, Турция.

Бельгия — Бразилия — 16.00.

Турция — Франция — 19.30.

Турнирное положение: Италия — 4 победы — 1 поражение (13 очков), Япония — 5−0 (13), Бразилия — 4−0 (11), США — 4−1 (11), Китай — 4−1 (10), Польша — 4−1 (10), Канада — 3−2 (10), Чехия — 3−2 (9), Турция — 3−2 (8), Нидерланды — 2−3 (6), Украина — 2−3 (5), Бельгия — 2−3 (5), Сербия — 1−4 (6), Германия — 1−4 (5), Франция — 1−4 (3), Болгария — 1−4 (3), Таиланд — 0−5 (3), Доминиканская Республика — 0−5 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.