Лига наций (жен). Сербия сыграет с Италией, Бразилия встретится с Бельгией, Чехия против США, другие матчи

Лига наций.
Женщины.
Пасиг, Филиппины.
Чехия — США — 11.00.
Сербия — Италия — 15.00.
Бангкок, Таиланд.
Украина — Польша — 13.00.
Таиланд — Болгария — 16.30.
Анкара, Турция.
Бельгия — Бразилия — 16.00.
Турция — Франция — 19.30.
Турнирное положение: Италия — 4 победы — 1 поражение (13 очков), Япония — 5−0 (13), Бразилия — 4−0 (11), США — 4−1 (11), Китай — 4−1 (10), Польша — 4−1 (10), Канада — 3−2 (10), Чехия — 3−2 (9), Турция — 3−2 (8), Нидерланды — 2−3 (6), Украина — 2−3 (5), Бельгия — 2−3 (5), Сербия — 1−4 (6), Германия — 1−4 (5), Франция — 1−4 (3), Болгария — 1−4 (3), Таиланд — 0−5 (3), Доминиканская Республика — 0−5 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.