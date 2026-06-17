Ваут ван Арт не выступит на «Тур де Франс» из-за травмы локтя

Об этом сообщает пресс-служба команды Visma — Lease a Bike.
«Ваут ван Арт не примет участия в предстоящей многодневке “Тур де Франс”. Бельгиец все еще борется с последствиями травмы локтя и не успел восстановиться к старту гонки, чтобы выступать на необходимом уровне.
За несколько дней до гонки «Тур Овернь — Рона-Альпы» ван Арт упал во время тренировки. Во время самих соревнований в ране на локте неожиданно развилась инфекция, что вынудило его сойти с дистанции. На этой неделе рану повторно очистили в больнице, где спортсмен также провел одну ночь под наблюдением врачей.
После консультаций между ван Артом, медицинским штабом и тренерами по физподготовке команды Team Visma | Lease a Bike было решено, что приоритетом является полное восстановление, а здоровье гонщика стоит на первом месте. По этой причине он не будет включен в состав команды на «Тур де Франс», — говорится в сообщении.
«Тур де Франс-2026» пройдет с 4 по 26 июля 2026 года.