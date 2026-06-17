Ваут ван Арт не выступит на «Тур де Франс» из-за травмы локтя

За несколько дней до гонки «Тур Овернь — Рона-Альпы» ван Арт упал во время тренировки. Во время самих соревнований в ране на локте неожиданно развилась инфекция, что вынудило его сойти с дистанции. На этой неделе рану повторно очистили в больнице, где спортсмен также провел одну ночь под наблюдением врачей.