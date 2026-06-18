Кейн после матча Англия — Хорватия: «Интенсивность, с которой мы играли, — это наше главное оружие»

«Думаю, это была игра двух таймов. В первом тайме мы были неплохи. Я очень разочарован тем, как мы пропустили. Спасибо тренеру — он произнес речь в перерыве. Мы начали второй тайм на полной скорости. Они не могли за нами угнаться. Интенсивность, с которой мы играли, — это наше главное оружие. Нам придется использовать это чаще на этом турнире. Это три очка в копилку и отличное начало», — цитирует 32-летнего футболиста ITV.