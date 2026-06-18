Беллингем: «Быстрый гол в начале второго тайма помог сборной Англии»

«В первом тайме мы были немного нервными и осторожными. Сборная Англии хорошо выстроилась в обороне, хорошо прессинговали, хорошо играли в обороне без мяча, но с мячом, вероятно, немного торопились. Затем во втором тайме показали более приятный ритм, и именно тогда все увидели нашу лучшую игру. Быстрый гол в начале второго тайма дал нам хорошую основу… Я думаю, что во втором тайме мы играли на хорошем уровне, интенсивность без мяча была на высшем уровне, вышедшие на замену игроки были невероятны», — приводит официальный сайт ФИФА слова Беллингема.