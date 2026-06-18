Висса: «Забить первый гол ДР Конго на ЧМ — это огромный повод для гордости»

«Я, конечно, очень горд сегодня, потому что мы очень много работали. Это был очень сложный матч против команды, которая сильнее нас. Но сборная ДР Конго проявила мужество и стойкость. Забитый нами первый гол — это огромный повод для гордости, потому что он отражает характер этой команды. Самое важное сейчас — продолжать двигаться вперед», — цитирует официальный сайт ФИФА Висса.