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Висса: «Забить первый гол ДР Конго на ЧМ — это огромный повод для гордости»

Нападающий сборной ДР Конго Йоан Висса прокомментировал ничью с Португилей (1:1) в первом туре чемпионата мира-2026.

Нападающий сборной ДР Конго Йоан Висса прокомментировал ничью с Португилей (1:1) в первом туре чемпионата мира-2026.

«Я, конечно, очень горд сегодня, потому что мы очень много работали. Это был очень сложный матч против команды, которая сильнее нас. Но сборная ДР Конго проявила мужество и стойкость. Забитый нами первый гол — это огромный повод для гордости, потому что он отражает характер этой команды. Самое важное сейчас — продолжать двигаться вперед», — цитирует официальный сайт ФИФА Висса.

Португалия и ДР Конго набрали по одному очку и делят первое и второе место в группе К. Во втором матче первого тура в этой группе Узбекистан встретится с Колумбией.

Во втором туре ЧМ-2026 португальцы 23 июня сыграют с Узбекистаном, а конголезцы 24 июня встретятся с Колумбией.

«Леопарды» из Конго перекусили Португалию и перекрыли кислород Роналду.