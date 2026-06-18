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Тухель: «Мне понравилась реакция игроков сборной Англии во втором тайме»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал победу над Хорватией (4:2) в матче первого тура чемпионата мира-2026.

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал победу над Хорватией (4:2) в матче первого тура чемпионата мира-2026.

«Хорошая реакция команды, первый тайм был для Англии немного сложным. В перерыве мы решили действовать осторожно и идти назад. Изо всех сил пытались найти ритм, и у нас не было уверенности. Я видел статистику: 33 процента единоборств были выиграны в первом тайме и 73 процента во втором, так что даже без мяча первый тайм для нас был недостаточно хорош. Мне понравилась реакция игроков во втором тайме. Это было эмоционально — было много эмоций. Нам потребовалось некоторое время, чтобы начать правильно играть», — приводит официальный сайт ФИФА слова Тухеля.

Англия набрала 3 очка и возглавила группу L. Во втором туре англичане сыграют с Ганой, а Хорватия встретится с Панамой.

Англия и Хорватия выдали самый яркий матч на ЧМ. Шесть голов, 32 удара и чудо-сейвы Ливаковича.