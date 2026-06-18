Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренер сборной Хорватии Далич: «Мы провели очень плохой второй тайм в матче со сборной Англии»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал поражение от сборной Англии (2:4) в первом туре групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал поражение от сборной Англии (2:4) в первом туре групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Мы провели очень плохой второй тайм. В первом тайме мы пропустили два гола со стандартных положений, первый — с пенальти. Мы сделали кое-что не так. Третий гол мы пропустили после длинной передачи и увидели, как трудно было вернуться в игру. Мы плохо среагировали и плохо перестроились», — цитирует специалиста HRT.

Хорватия (ноль очков) занимает четвертое место в таблице группы L чемпионата мира. 24 июня она сыграет с Панамой.

Англия и Хорватия выдали самый яркий матч на ЧМ. Шесть голов, 32 удара и чудо-сейвы Ливаковича.