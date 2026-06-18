Тренер сборной Хорватии Далич: «Мы провели очень плохой второй тайм в матче со сборной Англии»

«Мы провели очень плохой второй тайм. В первом тайме мы пропустили два гола со стандартных положений, первый — с пенальти. Мы сделали кое-что не так. Третий гол мы пропустили после длинной передачи и увидели, как трудно было вернуться в игру. Мы плохо среагировали и плохо перестроились», — цитирует специалиста HRT.