Шомуродов выйдет в стартовом составе сборной Узбекистана на матч ЧМ-2026 против Колумбии

Сборные Узбекистана и Колумбии назвали стартовые составы на матч 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2026. Игра пройдет на арене «Эстадио Ацтека» в Мехико (Мексика) и начнется в 5.00 по московскому времени.