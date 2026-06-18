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Шомуродов выйдет в стартовом составе сборной Узбекистана на матч ЧМ-2026 против Колумбии

Сборные Узбекистана и Колумбии назвали стартовые составы на матч 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

Сборные Узбекистана и Колумбии назвали стартовые составы на матч 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2026. Игра пройдет на арене «Эстадио Ацтека» в Мехико (Мексика) и начнется в 5.00 по московскому времени.

Узбекистан: Уткир Юсупов, Абдукодир Хусанов, Рустамжон Ашурматов, Шерзод Насруллаев, Абдулла Абдуллаев, Бехруз Каримов, Акмаль Мозговой, Отабек Шукуров, Остон Урунов, Аббосбек Файзуллаев, Элдор Шомуродов.

Колумбия:

Команды выступают в группе К, где ранее сборные Португалии и ДР Конго сыграли вничью (1:1).

18 июн 05:00 Узбекистан — Колумбия _:_