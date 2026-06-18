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Гана вырвала победу над Панамой

Сборная Ганы выиграла у Панамы в 1-м туре группового турнира чемпионата мира-2026 — 1:0.

Сборная Ганы выиграла у Панамы в 1-м туре группового турнира чемпионата мира-2026 — 1:0.

Единственный гол был забит в концовке второго тайма. На 5-й добавленной минуте отличился ганский полузащитник Калеб Йиренкий.

18 июн 02:00 Гана — Панама 1:0.