Вратарь сборной ЮАР Уильямс: «В матче со сборной Мексики мы получили удар, но продолжаем бороться»

Мы получили удар, но продолжаем бороться. Мы были не в лучшей форме, но мы не всегда можем быть на высоте, и у нас был правильный менталитет. Ребята могут гордиться, и мы можем быть разочарованы, но в современном мире каждый считает себя экспертом", — цитирует 34-летнего футболиста ESPN.