Тренер сборной ЮАР Брос о критиках: «Думаю, им было бы лучше заткнуться»

"После почти 40 лет тренерской работы я знаю эту сторону профессии. Я делаю это по-своему и никогда не слушаю мусор в социальных сетях, никогда не слушаю людей, которые считают себя важными и критикуют команду, когда я вижу, что они сделали раньше.