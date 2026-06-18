Узбекистан — Колумбия: прямой эфир, видеотрансляция, где смотреть

Сборные Узбекистана и Колумбии будут играть в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в четверг, 18 июня. Игра пройдет на арене «Эстадио Ацтека» в Мехико (Мексика), стартовый свисток прозвучит в 5.00 по московскому времени.