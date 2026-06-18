Кристиансен: «Панама не будет робеть в матче против Хорватии»

"Результат болезненный, но это потому, что сборная Панамы заслуживала большего. В первом тайме мы контролировали игру, но во второй половине стали играть в их стиле. Мы не хотели так играть, но сейчас не время сожалеть. У нас впереди еще два матча. Если хотим выйти в плей-офф, нам нужен хороший результат против Хорватии.