Узбекистан — Колумбия: Муньос открыл счет на 41-й минуте

Сборная Колумбии играет со сборной Узбекистана в матче первого тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
Счет на 41-й минуте открыл защитник сборной Колумбии Даниэль Муньос.
18 июн 05:00 Узбекистан — Колумбия _:_
Сборная Колумбии играет со сборной Узбекистана в матче первом тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
Сборная Колумбии играет со сборной Узбекистана в матче первого тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
Счет на 41-й минуте открыл защитник сборной Колумбии Даниэль Муньос.
18 июн 05:00 Узбекистан — Колумбия _:_