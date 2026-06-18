Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Узбекистан — Колумбия: Муньос открыл счет на 41-й минуте

Сборная Колумбии играет со сборной Узбекистана в матче первом тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Сборная Колумбии играет со сборной Узбекистана в матче первого тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Счет на 41-й минуте открыл защитник сборной Колумбии Даниэль Муньос.

18 июн 05:00 Узбекистан — Колумбия _:_