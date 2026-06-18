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Ренар — игрокам сборной Туниса: «Знаете, что было бы, если бы вы сейчас вернулись на родину?»

В социальных сетях набирает популярность ролик с первыми словами нового главного тренера сборной Туниса Эрве Ренара своим игрокам в раздевалке.

В социальных сетях набирает популярность ролик с первыми словами нового главного тренера сборной Туниса Эрве Ренара своим игрокам в раздевалке.

«Знаете, что было бы, если бы вы сейчас вернулись на родину? Все злы. Там Отечество, Нация! Это чемпионат мира! Нам нужно работать, парни! Всем вместе!» — сказал Ренар.

57-летний специалист возглавил Тунис до окончания ЧМ-2026. Он заменил уволенного после поражения от Швеции (1:5) в 1-м туре чемпионата мира Сабри Лямуши.

Эрве Ренар возглавил сборную Туниса на ЧМ-2026.