Ренар — игрокам сборной Туниса: «Знаете, что было бы, если бы вы сейчас вернулись на родину?»

В социальных сетях набирает популярность ролик с первыми словами нового главного тренера сборной Туниса Эрве Ренара своим игрокам в раздевалке.
«Знаете, что было бы, если бы вы сейчас вернулись на родину? Все злы. Там Отечество, Нация! Это чемпионат мира! Нам нужно работать, парни! Всем вместе!» — сказал Ренар.
57-летний специалист возглавил Тунис до окончания ЧМ-2026. Он заменил уволенного после поражения от Швеции (1:5) в 1-м туре чемпионата мира Сабри Лямуши.
Эрве Ренар возглавил сборную Туниса на ЧМ-2026.