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Луис Диас вывел Колумбию вперед в матче с Узбекистаном

Сборная Колумбии играет со сборной Узбекистана в первом туре групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Сборная Колумбии играет со сборной Узбекистана в первом туре групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

На 65-й минуте гол забил нападающий колумбийской команды Луис Диас — он сделал счет 2:1.

18 июн 05:00 Узбекистан — Колумбия 0:0.