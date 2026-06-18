Луис Диас вывел Колумбию вперед в матче с Узбекистаном

Сборная Колумбии играет со сборной Узбекистана в первом туре групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
На 65-й минуте гол забил нападающий колумбийской команды Луис Диас — он сделал счет 2:1.
18 июн 05:00 Узбекистан — Колумбия 0:0.
Сборная Колумбии играет со сборной Узбекистана в первом туре групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
Сборная Колумбии играет со сборной Узбекистана в первом туре групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
На 65-й минуте гол забил нападающий колумбийской команды Луис Диас — он сделал счет 2:1.
18 июн 05:00 Узбекистан — Колумбия 0:0.