В концовке матча Гана — Панама случилась массовая потасовка игроков

На 9-й добавленной минуте панамский полузащитник Карлос Харви задел ганского вратаря Бенджамина Асаре, что не понравилось африканцам, поэтому в штрафной возник конфликт, который быстро погасил главный арбитр Гленн Нюберг из Швеции.