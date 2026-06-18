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В концовке матча Гана — Панама случилась массовая потасовка игроков

В конце матча чемпионата мира-2026 между сборными Ганы и Панамы (1:0) случилась потасовка между игроками обеих команд.

Источник: Спорт-Экспресс

В конце матча чемпионата мира-2026 между сборными Ганы и Панамы (1:0) случилась потасовка между игроками обеих команд.

На 9-й добавленной минуте панамский полузащитник Карлос Харви задел ганского вратаря Бенджамина Асаре, что не понравилось африканцам, поэтому в штрафной возник конфликт, который быстро погасил главный арбитр Гленн Нюберг из Швеции.

В перерыве матча африканской команде пришлось заменить вратаря. Лоуренс Ати-Зиджи получил травму и место в воротах занял Асаре.

Гана набрала 3 очка и поднялась на 2-е место в группе L. Панама идет на третьей строчке.

Во втором туре ЧМ-2026 Гана сыграет против Англии, а Панама встретится с Хорватией.

Гана вырвала победу над Панамой.