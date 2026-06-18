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«Тур Швейцарии». 3-й этап. Гонщики проедут по маршруту с набором высоты 2690 м

19 июня пройдет третий этап веломногодневки «Тур Швейцарии».

«Тур Швейцарии».

3-й этап.

Бад-Рагац — Бад-Рагац.

157,4 км.

Профиль/Карта.

Начало — 14.53 по московскому времени.

Общий зачет (после 2-го этапа).

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates — XRG) — 6,55,06.

2. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education — EasyPost) — 2,50.

3. Андреа Баджоли (Италия, Lidl — Trek) — 3,07.

4. Матиас Вачек (Чехия, Lidl — Trek) — 4,16.

5. Финлей Пикеринг (Великобритания, Team Jayco AlUla) — 4,41.

6. Брэндон Макналти (США, Soudal Quick-Step) — 4,44.

7. Илан Ван Вильдер (Бельгия, UAE Team Emirates — XRG) — 4,44.

8. Вилко Кельдерман (Нидерланды, Team Visma | Lease a Bike) — 4,44.

9. Мэттью Риччителло (США, Decathlon CMA CGM Team) — 5,11.

10. Джонатан Нарваэс (Эквадор, UAE Team Emirates — XRG) — 5,12.

11. Тобиас Фосс (Норвегия, Netcompany INEOS) — 5,12.

12. Серхио Игита (Колумбия, XDS Astana Team) — 5,12.

13. Тиш Бенот (Бельгия, Decathlon CMA CGM Team) — 5,12.

14. Микель Ланда (Испания, Soudal Quick-Step) — 5,12.

15. Барт Леммен (Нидерланды, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 5,26…

49. Александр Власов (Россия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 23,24.