? Рапирист Антон Бородачев завоевал бронзу на чемпионате Европы по фехтованию

В полуфинале он уступил французу Рафаэлю Савену со счетом 11:15.
Чемпионат Европы по фехтованию.
Антони, Франция.
Мужчины, рапира.
Финал.
Рафаэль Савен (Франция) — Анджей Жадковский (Польша).
3. Антон Бородачев (Россия).
3. Томмазо Мартини (Италия).
Российский рапирист Антон Бородачев завоевал бронзу чемпионата Европы по фехтованию во Франции.
В полуфинале он уступил французу Рафаэлю Савену со счетом 11:15.
Чемпионат Европы по фехтованию.
Антони, Франция.
Мужчины, рапира.
Финал.
Рафаэль Савен (Франция) — Анджей Жадковский (Польша).
3. Антон Бородачев (Россия).
3. Томмазо Мартини (Италия).