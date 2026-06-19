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? Рапирист Антон Бородачев завоевал бронзу на чемпионате Европы по фехтованию

Российский рапирист Антон Бородачев завоевал бронзу чемпионата Европы по фехтованию во Франции.

Источник: Спортс‘’

В полуфинале он уступил французу Рафаэлю Савену со счетом 11:15.

Чемпионат Европы по фехтованию.

Антони, Франция.

Мужчины, рапира.

Финал.

Рафаэль Савен (Франция) — Анджей Жадковский (Польша).

3. Антон Бородачев (Россия).

3. Томмазо Мартини (Италия).