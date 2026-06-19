Канада — Катар: катарцы остались в меньшинстве в матче ЧМ-2026

На 32-й минуте при счете 2:0 в пользу канадцев защитника катарской команды Хомам Ахмед сфолил на нападающем канадцев, выбегавшем один на один с вратарем, за что получил красную карточку. Изначально арбитр назначил одиннадцатиметровый, но ВАР отменил пенальти, так как нарушение было до штрафной площади, поэтому нарушавший игрок был удален с поля.