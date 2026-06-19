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Канада — Катар: вместо пенальти — удаление катарца

На 33-й минуте матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Канада — Катар судья Кристиан Гарай отменил пенальти в ворота катарцев и назначил вместо него штрафной удар.

На 33-й минуте матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Канада — Катар судья Кристиан Гарай отменил пенальти в ворота катарцев и назначил вместо него штрафной удар. При этом он правильно показал красную карточку Хомаму Ахмеду и удалил его с поля.

Случилось это после вмешательства видеоассистентов Хуана Лары, Родолфу Тоски и Николаса Гальо.

Ахмед сбил соперника, убегавшего один на один с вратарем. Так как в итоге было решено, что фол случился вне штрафной площади, за такое нарушение по правилам было применено удаление.

19 июн 01:00 Канада — Катар 2:0.