Манзамби стал самым молодым автором дубля в истории сборной Швейцарии в матчах чемпионата мира

Сборная Швейцарии победила сборную Боснии и Герцеговины (4:1) в матче второго тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
Два гола забил полузащитник швейцарской команды Йохан Манзамби.
Как сообщает сайт Международной федерации футбола, в 20 лет и 247 дней Манзамби стал самым молодым игроком в истории сборной Швейцарии, забившим два или более голов в одном матче чемпионата мира. Он также стал первым футболистом сборной Швейцарии, который забил несколько голов на чемпионате мира, выйдя на замену.
Манзамби был признан лучшим игроком матча.
Замены Якина принесли Швейцарии победу над Боснией. Теперь гранды обратят внимание на 20-летнего Манзамби.