Манзамби стал самым молодым автором дубля в истории сборной Швейцарии в матчах чемпионата мира

Как сообщает сайт Международной федерации футбола, в 20 лет и 247 дней Манзамби стал самым молодым игроком в истории сборной Швейцарии, забившим два или более голов в одном матче чемпионата мира. Он также стал первым футболистом сборной Швейцарии, который забил несколько голов на чемпионате мира, выйдя на замену.