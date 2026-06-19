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Якин объяснил, за счет чего Швейцария обыграла Боснию

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной (4:1) в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной (4:1) в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

«Было важно показать всю энергию на поле сегодня и найти правильные решения. Нам нужно было набраться терпения, и мы решили дождаться перерыва на водопой, чтобы внести тактические изменения, чтобы у соперника не было возможности отреагировать. Использовали быстрых игроков, и после того, как соперник уже набегался, мы получили больше пространства и смогли уверенно решить исход матча», — цитирует пресс-служба ФИФА Якина.

Швейцария (4 очка) после двух матчей возглавляет группу B. Босния с 1 очком идет третьей в квартете.

В заключительном туре швейцарцы 24 июня сыграют с Канадой, а боснийцы в этот же день встретятся с Катаром.

Швейцария — Босния и Герцеговина: онлайн-трансляция матча чемпионата мира.