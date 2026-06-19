Барбарез: «Сборная Швейцарии нас серьезно наказала, но такова жизнь»

«До перерыва на водопой мы были лучшей командой, мы играли хорошо и оказывали на них давление. Мы всегда говорим о хорошей швейцарской команде с очень хорошими игроками, которые умеют использовать свободные зоны. Они нас серьезно наказали, но такова жизнь. Это было наше первое поражение за десять матчей, но мир на этом не кончается. У нас осталась еще одна игра, и мы попытаемся ее выиграть», — цитирует 54-летнего специалиста сайт Международной федерации футбола.