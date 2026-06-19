Канада разгромила Катар, катарская команда получила две красные карточки

В начале второй половины полузащитник канадской команды Исмаэль Коне получил серьезную травму после столкновения с Ассимом Мадибо, за что катарский футболист был удален с поля. Вышедший на замену Натан Салиба забил ударом со штрафного и сделал счет 4:0. На 75-й минуте защитник сборной Катара Мохаммед Аль-Маннаи срезал мяч в свои ворота, а в добавленное время Дэвид оформил хет-трик и установил окончательный счет.