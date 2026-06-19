Мексика — Корея: стартовые составы на матч чемпионата мира-2026

Сборные Мексики и Кореи объявили стартовые составы на матч 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026. Игра соперников по группе А будет проходить на арене «Акрон» в Сапопане (Мексика) и начнется в 4.00 по московскому времени.