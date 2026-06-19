Матч Канада — Катар закончился массовой потасовкой игроков и тренеров

На 52-й минуте встречи канадский полузащитник Исмаэль Коне после столкновения с катарским защитником Ассимом Мадибо получил серьезную травму и покинул поле на носилках. Катарская команда доигрывала эту встречу вдевятером, так как Мадибо был удален за фол на Коне, а в первом тайме красную карточку получил Хомам Ахмед.