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Канада и Швейцария почти гарантировали себе плей-офф, Боснии и Катару нужна победа. Расклады группы В на ЧМ-2026

После матчей второго тура чемпионата мира-2026 сборные Канады и Швейцарии набрали по 4 очка и уже не опустятся ниже третьего места, а, скорее всего, и второго в группе В.

Источник: Спорт-Экспресс

После матчей второго тура чемпионата мира-2026 сборные Канады и Швейцарии набрали по 4 очка и уже не опустятся ниже третьего места, а, скорее всего, и второго в группе В. Боснии и Катару нужна победа в последнем туре, но даже это не гарантирует им выход в 1/16 финала.

По регламенту ЧМ-2026 в следующий раунд выходят 32 сборные: первые и вторые места из 12 групп, а также 8 лучших участников из числа занявших третьи места.

Замены Якина принесли Швейцарии победу над Боснией. Теперь гранды обратят внимание на 20-летнего Манзамби.

При равенстве очков в одной группе между двумя, тремя или четырьмя сборными используется следующий порядок критериев:

— число очков в очном матче или очных матчах;

— разница голов в очных матчах, если команд больше двух;

— число забитых голов в очных матчах, если команд больше двух;

— общая разница голов;

— общее число забитых голов;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов: желтая карточка — 1 балл, непрямая красная карточка — 3 балла, прямая красная — 4 балла, желтая и прямая красная — 5 баллов;

— более высокий рейтинг ФИФА.

Результаты 2-го тура: Швейцария — Босния и Герцеговина — 4:1, Канада — Катар — 6:0.

Команда.

И.

В.

Н.

П.

М.

О.

Канада.

2.

1.

1.

0.

7−1.

4.

Швейцария.

2.

1.

1.

0.

5−2.

4.

Босния и Герцеговина.

2.

0.

1.

1.

2−5.

1.

Катар.

2.

0.

1.

1.

1−7.

1.

Матчи 3-го тура: Швейцария — Канада, Босния и Герцеговина — Катар. Обе встречи пройдут 24 июня и начнутся в 22.00 мск.

— Канаде достаточно не проиграть Швейцарии, чтобы занять первое место. При ничьей у североамериканцев и европейцев будет по 5 очков, но канадцы останутся выше по общей разнице мячей.

— Швейцария при победе над Канадой выиграет группу. Ничья даст альпийской сборной второе место. Поражение тоже почти наверняка оставит европейцев в зоне прямого выхода в плей-офф: Босния ниже из-за личной встречи, а Катару для обхода швейцарцев нужна совершенно нереалистчная суперкрупная победа.

— Босния и Катар в параллельной встрече прежде всего борются за третью строчку и шанс пройти дальше через таблицу третьих мест. С 4 очками шансы будут очень высокими, а вот в случае ничьи, скорее всего, ЧМ покинут обе сборные — два балла для прохода дальше наверняка не хватит.

Чудовищная травма Коне из Канады — страшно смотреть. Катар не играл, а грубил, и вдевятером получил 0:6.

Для определения лучших команд среди третьих мест критерии такие:

— общее число очков;

— общая разница голов;

— общее число забитых голов;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов: желтая карточка — 1 балл, непрямая красная карточка — 3 балла, прямая красная — 4 балла, желтая и прямая красная — 5 баллов;

— более высокий рейтинг ФИФА.

На кого могут выйти команды группы В.

Победитель группы В сыграет с одной из третьих команд — групп E, F, G, I или J.

Второе место группы В попадет на второе место группы A.

Третье место группы В, если пройдет дальше, может сыграть с победителем группы D. Конкретная пара зависит от общей комбинации лучших третьих мест.