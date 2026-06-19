Канада и Швейцария почти гарантировали себе плей-офф, Боснии и Катару нужна победа. Расклады группы В на ЧМ-2026

После матчей второго тура чемпионата мира-2026 сборные Канады и Швейцарии набрали по 4 очка и уже не опустятся ниже третьего места, а, скорее всего, и второго в группе В. Боснии и Катару нужна победа в последнем туре, но даже это не гарантирует им выход в 1/16 финала.